NEITERSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Neitersen

Am Dienstag, 09. Dezember 2025, 17:30 Uhr, findet in der Wiedhalle Neitersen im kleinen Saal eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Informationen des Ortsbürgermeisters Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach den §§ 135 a – 135 c BauGB in der Ortsgemeinde Neitersen Neufassung der Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege der Ortsgemeinde Neitersen Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege der Ortsgemeinde Neitersen Jahresabschlüsse der Ortsgemeinde Neitersen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

5.1. Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den Rechnungsprüfungsausschuss

5.2. Feststellung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO

5.3. Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO

Teileinziehung des Weges Gemarkung Neitersen Flur 7, Flurstück 613 Wegeeinziehung in der Gemarkung Neitersen, Flur 2, Flurstück 321 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Im Müllersgarten“ der Ortsgemeinde Neitersen – Beratung und Beschlussfassung zu den vorgebrachten Anregungen aus der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 2 BauGB

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Im Müllersgarten“ der Ortsgemeinde Neitersen Anerkenntnis der Planung Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Im Müllersgarten“ der Ortsgemeinde Neitersen – Satzungsbeschluss

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Bergstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen Beratung und Beschlussfassung zu den vorgebrachten Anregungen aus der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 2 BauGB Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Bergstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen Anerkenntnis der Planung Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Bergstraße“ der Ortsgemeinde Neitersen Satzungsbeschluss Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Personalangelegenheiten Verschiedenes

Frank Bettgenhäuser, Ortsbürgermeister