NEUWIED – Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 42 führt zu langen Staus

Freitag, 05. Dezember 2025, kam es auf der B 42 gegen 09.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Unfallverursacher von der B 256 aus Richtung Rheinbrücke kommend auf die B 42 in Fahrtrichtung Linz auf und zog sofort auf die linke Spur. Dabei übersah der 28jährige Neuwieder einen aus Richtung Bendorf kommenden Pkw. Der fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Unfallverursacher auf. Dabei wurde der Neuwieder aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes aus dem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde eine erhebliche Alkoholisierung bei ihm festgestellt, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund des Unfalls und der Bergemaßnahmen war die B 42 fast eine Stunde gesperrt, was im Berufsverkehr zu langen Staus führte. Quelle Polizei