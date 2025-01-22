WISSEN – SSV 95 Wissen zeigt ordentlichen Auswärtsauftritt – Kurze Schwächephase des SSV reicht dem Tabellenführer, um die Weichen auf Sieg zu stellen – GW Mendig – SSV 95 Wissen 36:25 (20:11)

Der SSV 95 Wissen verliert das Auswärtsspiel bei Klassenprimus. Sieben schwache Minuten zum Ende der ersten Halbzeit brechen den Wissenern das Genick. Dabei begann die Partie aus SSV‑Sicht ausgesprochen positiv. Bis zur 24. Minute lieferte die Mannschaft ein starkes, konzentriertes Spiel ab. In einem engen Duell lagen die Gäste nur knapp mit 11:13 zurück und sorgten für mächtig Nervosität beim Gegner. Der SSV agierte in dieser Phase stabil in der Abwehr und setzte immer wieder erfolgreiche Akzente im Angriff.

Doch das Spiel kippte abrupt. Mit ausschlaggebend war die nicht unumstrittene rote Karte gegen Kapitän Philip Hombach. Die Siegstädter, die ohnehin mit einem schmalen Kader von 11 Spielern angereist waren, sahen sich einer voll besetzten Bank des Gegners mit 16 Spielern gegenüber. Diese Entscheidung brachte Unruhe und Verunsicherung in die Mannschaft und das Spiel. In der Folge gingen weitere seltsame Entscheidungen gegen den SSV, was zusätzlich zu Frust und einem sichtbaren Bruch im ansonsten ordentlichen Spielfluss führte.

In der Halbzeit schüttelten sich die Wissener und nahmen sich vor, sich diesem Schicksal nicht zu ergehen und sich nicht „abschlachten“ zu lassen.

Die zweite Hälfte gestaltete die Mannschaft offensiv mit 14 eigenen Treffern ordentlich und zeigte Kämpferherz. Darüber hinaus ließ man 16 Treffer des GW Mendig zu, was zusammen mit der guten Phase in Durchgang eins das tatsächliche Leistungsniveau widerspiegelt.

Auch Torhüter Jan Kilian trug mit zahlreichen Paraden dazu bei, Schlimmeres zu verhindern.

Am Ende muss man konstatieren, dass GW Mendig in der Klasse das Maß der Dinge ist und die Eifelaner zu Recht ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen. Dennoch steht eine Niederlage zu Buche, die deutlicher aussieht, als es das Ergebnis vermuten lässt. Der SSV 95 Wissen zeigte über weite Strecken ein gutes Auswärtsspiel – doch mehrere strittige Entscheidungen ließen den Abend aus SSV-Sicht zu einem bitteren werden.

Es spielten: Kilian, Scholz (4), Diederich (3/2), Brenner (1), Stahl (1), Walterschen, M. (3), Schultheis (1/1), Hering (1), Tomm (4/1), Hombach (3/1), Mosen (4)