NEUWIED – Trunkenheitsfahrt auf der B 42 in Neuwied

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am frühen Sonntagmorgen ein PKW-Fahrer kontrolliert, der gerade bei einer Tankstelle diverse alkoholische Getränke eingekauft hatte. Der Fahrer reagierte zunächst nicht auf die durch die Polizei gezeigten Anhalte-Zeichen. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der PKW des 51-jährigen Fahrzeugführers frische Unfallschäden aufwies und der Fahrer offensichtlich bereits vor seinen Einkauf eine große Menge alkoholischer Getränke zu sich genommen hatte. Quelle Polizei