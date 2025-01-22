REGION – Neue E-Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) unterwegs

Vor einigen Tagen tat sich auf der Siegstrecke zwischen Betzdorf und Au etwas ganz besonderes. Unterwegs war an einem bestimmten Tag und das gleich mehrfach, der ganz neue E-Zug der Hessischen Landesbahn (HLB). Das von Siemens konstruierte Fahrzeug aus der Baureihe 563 läuft mit Akku- und Oberleitungsbetrieb. Es kann während der Fahrt oder in den einzelnen Bahnhöfen aufgeladen werden. Der „Mireo Plus B“ fährt also batterie-elektrisch und spart so einen ganze Menge CO2. Auf nichtelektrifizierten Strecken treibt natürlich nur der Akku den Zug an. Die Fahrzeugart nennt sich Battery Electric Multiple Unit (BEMU). Mit 126 Sitz- und 156 Stehplätzen ist die 47 Meter lange Bahn großzügig ausgestattet. Noch interessant zu wissen: Die Fenster verfügen über eine spezielle Wabenstruktur, die Mobilfunk besser durchlassen soll. Der Testbetrieb auf mehreren Westerwald-Strecken ist offenbar zur Zufriedenheit der Betreiber ausgefallen. In Betzdorf und Wissen konnte die Durchfahrt des Akku-Zugs gleich mehrfach beobachtet und fotografisch festgehalten werden. Man war offensichtlich Zeuge einer im Wortsinn bahnbrechenden Technik geworden, die hoffentlich bald den altgedienten Dieselbetrieb ablöst. (bt) Fotos: Bernhard Theis