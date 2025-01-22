REGION – Sanierung von Schachtabdeckungen in Brachbach, Kirchen und Niederfischbach – Zufahrt zum Freusburger Friedhof beeinträchtigt

Die Verbandsgemeindewerke Kirchen führen im Zeitraum vom 27. Oktober bis 7. November 2025 Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schachtabdeckungen in der Stadt Kirchen sowie den Ortsgemeinden Brachbach und Niederfischbach durch. Dabei kommt es kurzfristig zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Wegen entsprechender Sanierungsarbeiten im Kapellenweg in Freusburg ist am Mittwoch, 5. November und Donnerstag, 6. November 2025 zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr keine Zufahrt zum Friedhof möglich.