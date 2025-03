NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Stadtverband Neuwied – Bürgerempfang 2025 der SPD Neuwied: Ein starkes Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt

Ein traditioneller und zugleich unterhaltsamer Sonntagvormittag liegt hinter den Neuwieder Sozialdemokraten: Beim Bürgerempfang 2025 durfte die SPD Neuwied zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Ehrenamt, Zivilgesellschaft, Kultur und Politik in Feldkirchen begrüßen. Ehrengast des Tages war Michael Ebling, Staatsminister, der in einer lockeren Talkrunde auch persönliche Einblicke gab. Die Veranstaltung fand bewusst erst nach den Wahlen statt, doch ein Rückblick durfte nicht fehlen.

SPD-Stadtverbandsvorsitzender Janick Helmut Schmitz sprach in seiner Rede offen über die Herausforderungen der jüngsten Wahlergebnisse: „Die Menschen haben uns ihr Vertrauen mehrheitlich leider nicht geschenkt – ob in der Stadt oder im Bund. Dass der Zuspruch für Blau-Braune landauf, landab, bundesweit mal weniger und an vielen Stellen leider dafür umso höher ausgefallen ist, alarmiert uns sehr. Dass wir trotzdem wieder mit so vielen Demokratinnen und Demokraten zusammengekommen sind, ist ein bestärkendes Bild. Wir sollten und dürfen nicht müde werden, uns für ein tolerantes, vielfältiges, fröhliches und herzliches Miteinander einzusetzen. Gerade hier in Neuwied engagieren sich viele Menschen mit Herzblut – herzlichen Dank dafür!“

Auch Sven Lefkowitz, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, blickte in seiner Ansprache auf die vergangenen Wochen zurück: „Ich danke allen Wählerinnen und Wählern sowie den vielen engagierten Helferinnen und Helfern im OB-Wahlkampf. Auch wenn das Ergebnis nicht unseren Wünschen entsprach, richten wir den Blick nach vorn. Wir werden uns als SPD Neuwied weiterhin den Herausforderungen stellen und verantwortungsvoll für die Menschen in unserer Heimatstadt Politik gestalten.“

Die anstehende Landtagswahl 2026 war ebenfalls ein Thema des Bürgerempfangs. Lana Horstmann, Landtagsabgeordnete für Neuwied, betonte die Bedeutung kontinuierlicher politischer Arbeit: „Unser Ziel ist es, die gute Arbeit im Land fortzusetzen und gemeinsam weiter dafür zu sorgen, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz gut und gerne leben. Dafür setzen wir uns mit voller Kraft ein.“

In der abschließenden Talkrunde sorgten persönliche Anekdoten für eine lockere Atmosphäre: So erzählte Michael Ebling von seinem karnevalistischen Engagement bei den Mainzer „Bohnebeitel“, während Lana Horstmann amüsant von ihren wenig erfolgreichen musikalischen Versuchen mit der Blockflöte berichtete.

Mit diesem Bürgerempfang setzte die SPD Neuwied ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Demokratie – und blickt motiviert in die Zukunft.