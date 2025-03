WISSEN – Versuchter Metalldiebstahl bei Dalex in Wissen – Täter flüchten

In der Nacht zu Montag, 24. März 2025 öffneten Unbekannte den Zaun zum Dalexwerk in der Koblenzer Straße in Wissen. Sie brachen die Tür zu einer Halle auf und schlossen dort den Gabelstapler kurz. Mit diesem konnte dann das Einfahrtstor geöffnet werden. Die Täter fuhren anschließend mit einem Sattelzug auf das Gelände und begannen, den LKW mit dem Gabelstapler und Hubwagen zu beladen. Durch den Wachdienst wurden die Täter gegen 01:00 Uhr gestört und flüchteten zu Fuß vom Gelände. Lkw und Diebesgut blieben zurück. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben bislang, dass Zugmaschine, Sattelauflieger und die Kennzeichen teilweise bereits länger zurückliegend entwendet worden sind.

Zeugen, die Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei