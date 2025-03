KOBLENZ – Wohnhausbrand in Koblenz – mehrere Verletzte

Dienstagvormittag, 25. März 2025, alarmierte die Leitstelle um 09.13 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in Koblenz Ehrenbreitstein. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind abgeschlossen. Der Brand brach im 1. OG des Mehrparteienhauses aus. Einige Bewohner konnten das Anwesen selbständig verlassen, andere mussten durch die Rettungskräfte der Feuerwehr gerettet werden. 18 Personen wurden verletzt, einige wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine Person wurde durch den Brand schwer verletzt und einer Spezialklinik zugeführt. Wie es zu dem Brand kam, ist Bestandteil der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Koblenz geführt werden. Derzeit unklar ist, ob das Anwesen weiterhin bewohnbar ist, die Anwohner wurden bereits provisorisch untergebracht. Quelle: Polizei