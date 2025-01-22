NEUWIED – Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug in Neuwied

Am 16.06.2026 wurde eine 76-jährige Seniorin in Neuwied Opfer eines Betrugs. Gegen 11:30 Uhr kontaktierte sie ein unbekannter Täter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Kurz darauf erschien ein der Geschädigten unbekannter Mann an der Anschrift und erlangte ihre Bankkarte samt PIN. In der Folge wurde bei der Sparkasse Neuwied unberechtigt Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Fotos des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/sfX5DB3. Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0. Quelle: Polizei