RHEINLAND-PFALZ – „Menschen stärken, Chancen eröffnen“: Ministerin Bätzing-Lichtenthäler und Staatssekretärin Anklam-Trapp starten Sommerreise durch Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, und Staatssekretärin Kathrin Anklam-Trapp besuchen im Rahmen ihrer Sommerreise 2026 Einrichtungen, Projekte und Initiativen in ganz Rheinland-Pfalz. Im Mittelpunkt stehen der direkte Austausch mit Menschen vor Ort sowie die Frage, wie soziale Unterstützung, Teilhabe und verlässliche Rahmenbedingungen in unterschiedlichen Lebenslagen konkret gestaltet werden können.

Die Sommerreise führt unter dem Leitgedanken „Menschen stärken, Chancen eröffnen“ zu Angeboten der sozialen Infrastruktur im ganzen Land – von der Kinder- und Jugendhilfe über Frauen- und Beratungsangebote, familienunterstützende Strukturen und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis hin zu Einrichtungen der Pflege, der Altenhilfe sowie des bürgerschaftlichen Engagements. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen bestmöglich unterstützt, gestärkt und begleitet werden können.

„Unsere Politik ist dann gut, wenn sie bei den Menschen ankommt – dort, wo sie leben, arbeiten, ihre Familien gestalten oder Unterstützung benötigen. Die Sommerreise bietet die Gelegenheit, genau hinzuhören, konkrete Herausforderungen zu sehen und gemeinsam Lösungen weiterzuentwickeln“, so Ministerin Bätzing-Lichtenthäler.

Ziel der Sommerreise ist es, die Vielfalt der sozialen Infrastruktur in Rheinland-Pfalz sichtbar zu machen, erfolgreiche Ansätze aus der Praxis kennenzulernen und den Dialog mit den Menschen im Land zu vertiefen. Die Sommerreise findet vom 27. Juli bis 7. August 2026 statt. Falls Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Medien Interesse an einer Teilnahme haben, wenden Sie sich gerne an presse@masffj.rlp.de.