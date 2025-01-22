WISSEN – Blutspenden Wissen am Freitag, 24. Juli 2026

Gerade in Ferienzeiten wird der Vorrat an Spenderblut knapp. Auch wird Deutschland älter, was für die Versorgung mit Blutkonserven nicht eben von Vorteil ist. Denn es gibt immer weniger junge Spender, die nachkommen. Inzwischen besteht aber keine Altersobergrenze mehr. Täglich werden dem DRK zufolge rund 15.000 Blutkonserven benötigt. Dabei kann jedermann in die Lage kommen bei einer schweren Erkrankung oder nach einem Unfall Blutersatzstoffe erhalten zu müssen. Besonders gefragt sind Spender mit der Blutgruppe 0 Rhesus negativ. Ihr „Lebenssaft“ ist universell verwendbar. Den letzten Termin im Wissener Gymnasium haben stolze 82 verantwortungsvolle Frauen und Männer wahrgenommen. Besonders froh waren die Helferinnen und Helfer über die zehn Erstspender. Hier die Namen der Ehrenamtler seitens der DRK-Bereitschaft Wissen: Nicole Thielmann, Heike Dietz, Ulrike Wirtgen, Leon Petri, Harald Witt, Dirk Rödder, Carsten Henn und Hans-Dieter Hüsch. Henry Fay und Julius Herzog repräsentierten in lobenswerter Weise das Jugendrotkreuz. Die nächste Gelegenheit zum Spenden besteht am kommenden Freitag, 24. Juli. Zwischen 16 Uhr und 20 Uhr kann man sich dann zur Ader bitten lassen und einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit leisten. (bt) Foto: Bernhard Theis