NEUWIED – Leserbrief von Siegfried Kowallek zur strategischen Ambiguität der Neuwieder FDP

Als die Neuwieder FDP die Annäherung des BSW als ein Mitglied des Neuwieder Bündnisses an die AfD deutlich kritisierte, war die von den Freidemokraten vorgenommene Darstellung des BSW-Motivs, sich im eigenen Misserfolg an den Erfolg der AfD einfach dranhängen zu wollen, völlig richtig. Merkwürdig fand ich es allerdings, dass es in der Presseerklärung der Liberalen ganz im Sinne strategischer Ambiguität hieß, die aktuelle Positionierung des BSW Neuwied ließe kaum noch Raum für eine kommunalpolitische Zusammenarbeit, so dass ich zu der Schlussfolgerung kam, ich müsse nun gespannt und neugierig verfolgen, was in der politischen Praxis künftig tatsächlich abläuft. Jetzt ist die Birne früher, als ich gedacht habe, geschält. Das Bündnis aus CDU, Grünen, FWG, BSW und FDP stellt in einer Pressemitteilung fest, die diskutierten Äußerungen des BSW-Fraktionsvorsitzenden Tobias Härtling bezögen sich ausschließlich auf bundespolitische Fragestellungen und hätten keinerlei Auswirkungen auf die Zusammenarbeit des kommunalpolitischen Bündnisses im Neuwieder Stadtrat.

Strategische Ambiguität ist ein politikwissenschaftlicher Begriff und bezeichnet ein Konzept der gewollten Mehrdeutigkeit. Man hält sich selbst Optionen für flexibles Handeln offen. Durch die Neuwieder FDP umgesetzt bedeutet das, dass die Liberalen zunächst – in diesem Fall sogar berechtigt – vehement die Einlassungen des BSW-Fraktionsvorsitzenden kritisierten, es dann aber rasch klar ist, dass in der Zusammenarbeit des Neuwieder Bündnisses alles beim Alten bleibt. Gespannt bin ich jetzt nur noch, ob die Neuwieder SPD-Stadtratsfraktion, die von einer nicht vorhandenen Linken-Fraktion im Neuwieder Stadtrat verlangt hat, sich zu den Äußerungen des BSW-Fraktionsvorsitzenden Tobias Härtling zu verhalten, den Grips aufbringt, zur Chuzpe der tatsächlich existierenden FDP-Fraktion eine Meinung zu äußern. Siegfried Kowallek, Neuwied