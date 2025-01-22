WISSEN – „it rocks“ – 18 Schülerbands begeistern im Kulturwerk

Es war ein riesige Rockparty und wieder ein großer Erfolg: das diesjährige Rockkonzert „it rocks“ der Kreismusikschule fand im Kulturwerk Wissen statt. 18 Schülerbands mit rund 70 Musikerinnen und Musikern waren eigens für diesen Abend aus den Instrumental- und Gesangklassen zusammengestellt worden. Lehrkräften der Kreismusikschule hatten die Bands in Zusatzproben gecoacht und jeweils einen Song für das große Rockkonzert vorbereitet.

Das inzwischen mehrfach erprobte Konzept begeistert immer wieder aufs Neue, denn viele Schülerinnen und Schüler entwickeln ihr Können und ihr Talent von Mal zu Mal weiter. So ist das Rockkonzert inzwischen ein echter Geheimtipp für Freunde guter Rockmusik, so dass die große Halle wieder sehr gut gefüllt war, unter den Gästen auch Landrat Dr. Peter Enders mit seiner Familie.

Manches Solo, ob auf Gitarre, Schlagzeug oder im Gesang zeugte vom hohen Ausbildungsniveau der Kreismusikschule. Die üblichen Bandinstrumente wurden dabei immer wieder von Schülerinnen und Schülern mit Celli, Geigen, Flöten, Trompeten und Saxophonen ergänzt, so dass das Konzert eine wahre Fülle von Klängen und an Stilistiken auf die große Bühne des Kulturwerks brachte. Auf dem Programm standen 22 Titel, darunter Klassiker wie John Miles‘ „Music“, „Smells like teen spirit“ (Nirvana) oder „Über sieben Brücken musst du geh’n“ (Karat). Mit einer großen Portion Motivation sind nun die Ferien eingeläutet – mit der Perspektive, auch im Juni 2027 wieder das Kulturwerk rocken zu können!