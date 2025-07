NEUWIED – Lana Horstmann lädt am 29. Juli 2025 Bürgerinnen und Bürger zur Bürgersprechstunde ein – Die Landtagsabgeordnete ermöglicht gerne allen Interessierten die Bürgersprechstunde zum gemeinsamen Austausch

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer Bürgersprechstunde am 29. Juli 2025 ein. Die Sprechstunde findet von 12 bis 13 Uhr in der SPD-Geschäftsstelle, Dierdorfer Straße 33 in 56564 Neuwied statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre Anliegen, Fragen oder Anregungen direkt mit Lana Horstmann persönlich, telefonisch oder digital zu besprechen. Um eine reibungslose Organisation zu gewährleisten, bitten wir um eine Anmeldung per E-Mail oder telefonisch. Die Kontaktdaten sind: Telefonnummer 02631/9593110 oder per E-Mail an: wahlkreis@spd-lanahorstmann.de