ALTENKIRCHEN – Reiche Ernte bedroht Obstbäume

Egal ob Birnen-, Pflaumen- oder Apfelbäume: 2025 haben die Obstbäume in der Region reichlich Frucht angesetzt – überreichlich! Denn die Früchte sind noch gar nicht richtig groß, und doch senken sich die Äste schon gewaltig. Und wenn dann noch Regen und Wind dazukommen, brechen die stärksten Äste. Darauf weist die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung hin.

Wer in diesem Jahr nichts unternimmt, dem drohen durch die bevorstehende Massenernte überall massive Astbrüche und der Verlust gerade der besten und größten Obstbäume. Das Abschütteln von Früchten allein wird als Entlastung nicht reichen. Eine echte Hilfe bietet nur der fachkundige Sommerschnitt: Entlastung und Verjüngung zugleich! Dazu wird am Samstag, 5. Juli, von 10 bis 17 Uhr in Altenkirchen ein Obstbaum-Schnittkurs mit dem Experten Harry Sigg vom NABU Altenkirchen angeboten. Zum Start gibt es einen theoretischen Teil, dann geht es an die praktische Erprobung des Gelernten an Obstbäumen ab dem 15. Standjahr. Natürlich sind auch wieder alle Gäste herzlich willkommen. Bitte mitbringen: festes Schuhwerk, Selbstverpflegung und, soweit vorhanden, scharfe Handschere. Die Kosten liegen für NABU-Mitglieder bei 15 Euro, Gäste zahlen 20 Euro. Veranstalter ist der NABU Altenkirchen in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde.

Anmeldung bei Harry Sigg, Tel. 02681 989992, oder bei Olaf Riesner-Seifert von der Naturschutzbehörde, Tel. 02681 812652 oder UNB@kreis-ak.de per Mail.