KREIS NEUWIED – Kunstgenuss als kleiner Abstecher in den Urlaub – Ausstellung „Bella Mediterrana“ mit Werken des Künstlers Uwe Langnickel ist noch bis 17. August im Roentgen-Museum zu sehen

Fächer umwedelten nicht nur metaphorisch die schöne Magie des Mittelmeer-Raums, bei tropischen Temperaturen waren sie bei der Vernissage der Ausstellung „Bella Mediterrana“ mit Werken des Künstlers Uwe Langnickel auch das wohl wichtigste Accessoire im Roentgen-Museum. Am „wahrscheinlich heißesten Wochenende des Jahres“ (Landrat Achim Hallerbach) brachte es der Kreis-Chef auf den Punkt: „Immer auf der Suche nach dem Schönen im Leben, bereichern Sie das Leben hier in der Region. Bleiben Sie so froh gestimmt“, lobte der Landrat vor zahlreichen geladenen Gästen wie Kunstmäzenin Charlotte Fichtl-Hilgers das kreative Wirken des „Local Hero unserer Kunstszene“, den der Landkreis zu dessen 80. Geburtstag mit einer Werksschau würdigt. Noch bis zum 17. August wird sich also mediterranes Lebensgefühl in Neuwied und im Alltag entfalten. „Bella Mediterrana – das verspricht ganz viel Leichtigkeit, Lebensfreude, Gelassenheit und Genuss. Uwe Langnickel zeichnet ein Bild dieser Regionen in seiner ihm ganz eigenen Art: Lebensbejahend und harmonisch“, konnte Landrat Achim Hallerbach feststellen.

Seit langem hat der Absolvent der Fachhochschule Dortmund und der Düsseldorfer Kunstakademie sowohl heimatlich als auch kulturell im Dierdorfer Stadtteil Elgert Wurzeln geschlagen. Mehr als vierzig Jahre lang wirkte Uwe Langnickel als Kunstlehrer am Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf, hat ganze Generationen von Schülerinnen und Schülern begleitet und viele davon mit seiner Leidenschaft für alles Schöne angesteckt. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit zeigte Uwe Langnickel sich jedoch auch als Maler permanent enorm umtriebig. Er betreibt seit vielen Jahren seine eigene Hausgalerie mit jährlichem Offenen Atelier und hat in der Kulturszene im Landkreis Neuwied seinen festen Platz. Dass Elgert weit über Dierdorfs Grenzen hinaus bekannt ist, dürfte in einem nicht unerheblichen Maß auf ihn zurückzuführen sein.

Zu den Werken von Uwe Langnickel zählen der Neuwieder Pegelturm, das Schloss, das Roentgen-Museum oder die Neuwieder Häuserfassaden – nahezu jedes charakteristische Bauwerk hat der Künstler bereits in seinem, ihm eigenen, Stil in Szene gesetzt. Für seine Arbeit gewann er zahlreiche Kunstpreise.

Die aktuelle Ausstellung „Wunderschön – Bella mediterrana“ entführt die Betrachter in verschiedene Regionen und Städte des Mittelmeerraums. „Jede hat Uwe Langnickel in seinem sehr charakteristischen Stil, der sich aus klassischen Malereitechniken wie Öl- und Aquarellmalerei und einem sehr grafischen, skizzenhaften Zeichenstil zusammensetzt, sozusagen `portraitiert´. Er hat es geschafft, die jeweils typischen Eigenheiten, das Flair und das Lebensgefühl herauszuarbeiten und auf den Punkt zu bringen“, geriet auch Museumsleitern Jennifer Stein in ihrer Ansprache ins künstlerische Schwelgen, dem sich der langjährige Weggefährte Ulrich Christian und Langnickel-Schülerin Dorle Schausbreitner in den passenden Tönen mehr als nur anschließen konnten. Apropos Töne – für die musikalische Untermalung der Vernissage zeichneten Frau Professor Elena Camarena und Maleen Burgard am Flügel verantwortlich. An der Gitarre stimmte wiederum Langnickel-Schülerin Dorle Schausbreitner ein Loblied auf den Meister an.

Uwe Langnickels kreatives Schaffen kreist allerdings nicht nur um die eigene Person. Denn darüber hinaus setzt er sich sehr für die Förderung der Kultur insgesamt im Kreis Neuwied ein. 1976 war er unter den Mitbegründern der Galerie im Uhrturm in Dierdorf, wo bis heute regelmäßige Kunstausstellungen stattfinden. Er gehörte ebenfalls als Gründungsmitglied zur Neuwieder Künstlergruppe „Gruppe `93“, deren regelmäßige Ausstellung im Roentgen-Museum erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen ist. „Mit dem Roentgen-Museum verbindet ihn eine ganz spezielle Freundschaft. Als Jurymitglied beteiligte Uwe Langnickel sich schon häufiger an der traditionellen Jahreskunstausstellung, in deren Rahmen er jedes Jahr für das interessierte Publikum einen Vortrag zu verschiedenen kunsthistorischen Themen hält“, erläutert Landrat Achim Hallerbach das beispielhafte Engagement und verband damit sein Lob an Jennifer Stein und ihr Museumsteam für die Organisation der „Bella Mediterrana“-Ausstellung im Roentgen-Museum. Eine ganz besondere Leistung des Künstlers war die Einführung des Rotary-Kunstpreises mit dem Rotary-Club Neuwied-Andernach. Alle zwei Jahre werden dabei Geldpreise an Kunstschaffende, deren Werke in der traditionellen Jahreskunstausstellung im Roentgen-Museum vertreten sind, vergeben, um die künstlerische Entwicklung zu prämieren und zu fördern.

Ausstellung Uwe Langnickel „Wunderschön – Bella Mediterrana“ im Roentgen-Museum. Ausstellungsdauer bis 17. August 2025. Begleitprogramm „Der Künstler bei der Arbeit“. Führung mit Uwe Langnickel Freitag, 01. August, 2025 14 Uhr; Mittwoch, 06. August, 2025 14 Uhr. Finissage mit Dialogführung Sonntag, 17. August, 2025 14 Uhr Öffnungszeiten Di bis Fr 11 bis 17 Uhr, Sa, So 14 bis 17 Uhr, montags geschlossen. Alle Ausstellungsräume sind barrierefrei erreichbar.