STADT NEUWIED – Grundsteuerbescheide verschickt – vereinzelt doppelte Beträge durch technisches Problem

Die Stadt Neuwied hat die Grundsteuerbescheide für das laufende Jahr verschickt. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass es in einigen Fällen zu einer doppelten Veranlagung gekommen ist. Betroffene erkennen dies daran, dass im mittleren Bereich des Bescheids zwei Zeilen zur Grundsteuer aufgeführt sind.

Die Stadtverwaltung bedauert diesen Fehler ausdrücklich. Die fehlerhaften Bescheide werden automatisch korrigiert – ein Antrag ist nicht erforderlich.

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, die einen solchen fehlerhaften Bescheid erhalten haben, müssen sich weder an die Stadtverwaltung noch an das Finanzamt wenden. Es genügt, die Korrektur abzuwarten – die Berichtigung erfolgt in den nächsten Wochen von selbst.