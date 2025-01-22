NEUWIED – Kostenfreie Online-Vortragsreihe „Klimaschutzwissen für alle!“ bei der kvhs Neuwied

Die KreisVolkshochschule Neuwied (kvhs) lädt im ersten Halbjahr 2026 zu einer neuen kostenfreien Online-Vortragsreihe unter dem Titel „Klimaschutzwissen für alle!“ ein. Die Reihe vermittelt verständliches und praxisnahes Wissen rund um den Klimaschutz sowie Anregungen zur aktiven Mitgestaltung. Im Zeitraum von Februar bis Juni 2026 finden insgesamt fünf Online-Veranstaltungen statt, die sich verschiedenen Aspekten des Klimaschutzes widmen:

G182.1-26-1 Klima und Eigenanbau – Natürlich gärtnern mit Permakultur. 24. Februar, 18:00–19:30 Uhr – Einblick in ökologische Gartenmethoden und klimafreundliche Essensproduktion.

G182.2-26-1 Klima und Kultur – Für mehr Klimaschutz und was wir dafür tun können. 18. März, 18:00–19:30 Uhr – Auseinandersetzung mit kulturellen und gesellschaftlichen Dimensionen des Klimaschutzes.

G182.3-26-1 Klima und Beteiligung – Wie können wir vor Ort wirksam werden? 22. April, 18:00–19:30 Uhr – Tipps und Wege zur lokalen Beteiligung an klimafreundlichen Projekten.

G182.4-26-1 Klima und Psychologie – Warum Wissen allein nicht reicht. 07. Mai, 18:00–19:30 Uhr – Psychologische Perspektiven auf Klimaschutz und Motivation zu nachhaltigem Handeln.

G182.5-26-1 Klima und Finanzen – Grün investieren, aber wie? 03. Juni, 18:00–19:30 Uhr – Informationen zu nachhaltigen Finanzentscheidungen und grünen Investments.

Ziel der Reihe ist es, Klimaschutzwissen allgemeinverständlich zu vermitteln und praktische Anregungen für den Alltag sowie für die zivilgesellschaftliche Teilhabe zu geben. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung auf www.kvhs-neuwied.de.