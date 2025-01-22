HÜMMERICH – Verkehrsunfall führt zu längerer Vollsperrung der BAB 3 in der Gemarkung Hümmerich

Dienstagabend ereignete sich gegen 22:28 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, kurz hinter der Anschlussstelle Neuwied. Ersten Angaben zufolge sollten mehrere Fahrzeuge in den Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein. Der Fahrer eines Audi A6 geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und touchierte die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb total beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die Trümmerteile wurden auch auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt geschleudert. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Kollision mit den Trümmerteilen beschädigt. Der Fahrzeugführer des Audi wurde leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Köln musste für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Im Rückstau kam es zu einem medizinischen Notfall, sodass die Richtungsfahrbahn Köln kurzzeitig erneut gesperrt werden musste. Im Einsatz waren die Autobahn GmbH des Bundes, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur. Quelle Polizei