MAINZ – Girls’Day & Boys’Day in Mainz – Rheinland-Pfälzischer Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach lädt ein: Einblicke gewinnen, Beruf kennenlernen, Politikluft schnuppern.

Am 23. April ist es wieder so weit: Der Girls’ Day und der Boys‘ Day 2025 finden statt. Die CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz macht mit und freut sich, jungen Menschen einen Einblick hinter die Kulissen der Landespolitik zu geben und gemeinsam über die Themen zu diskutieren, die sie direkt angehen und ihnen wichtig sind.

„Ich lade hiermit Mädchen und Jungen ab der 7. Klasse ein, den Tag im Landtag in Mainz zu verbringen. Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Führungen, Gespräche mit Abgeordneten und Mitarbeitenden, ein gemeinsames Mittagessen und vieles mehr. Es war nie wichtiger, junge Menschen am politischen Geschehen teilhaben zu lassen, ihre Stimme zu hören und sie zu ermutigen, selbst aktiv zu werden – ganz nach dem diesjährigen Motto: “Dein Tag, dein Weg!“, so der Abgeordnete Michael Wäschenbach.

Nach den Landtagswahlen am 22.03.2026 bin ich noch bis zum Verfassungstag am 18. Mai Abgeordneter. Habt ihr Interesse? Dann meldet Euch bitte bis spätestens 27. März 2026 an, denn die

Plätze sind begrenzt. Anmeldung beim Wahlkreisbüro des CDU-Abgeordneten Michael Wäschenbach, per Mail an info@michael-waeschenbach.de oder telefonisch unter 02741 / 93 65 400.