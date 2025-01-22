MAMMELZEN – 18-jähriger Fahrzeugführer in Mammelzen Ortsteil Hüttenhofen unter Drogeneinwirkung

Dienstag, 03.02.2026, gegen 16:15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Mammelzen Ortsteil Hüttenhofen durch. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer bestand der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Quelle Polizei