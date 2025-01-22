DIERDORF – Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung – Zeugenaufruf

Mittwochmorgen, den 04.02.2026 gegen 07:00 Uhr befuhr ein weißer Opel Adam zunächst die BAB 3 und ab der Anschlussstelle Dierdorf die B 413 bis nach Dierdorf. Die Polizei erhielt Mitteilung darüber, dass das Fahrzeug mehrfach die Mittellinie überfahren und in den Gegenverkehr gefahren sein soll. Hierbei seien mehrere Fahrzeuge dazu gezwungen worden, auszuweichen oder abzubremsen. Das Fahrzeug wurde in der Ortslage Dierdorf aufgefunden und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen den 21-jährigen Fahrer eingeleitet. Der oder die Fahrer oder Fahrerinnen der ausweichenden oder abbremsenden Fahrzeuge werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden. Quelle Polizei