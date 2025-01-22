NEUWIED – Kellerbrand in Neuwieder Hotel

Sonntagvormittag, 05.04.2026 ereignete sich ein Brand im Keller eines Neuwieder Hotels. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden sofort entsendet. Alle Gäste und Angestellten konnten zeitnah evakuiert werden. Der Brand war höchstwahrscheinlich durch einen technischen Defekt im Keller ausgebrochen und konnte durch die Atemschutzträger der Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden. Niemand wurde durch das Feuer verletzt. Aufgrund der zahlreich anwesenden Einsatzfahrzeuge wurde ein hohes Interesse der Öffentlichkeit ausgelöst. Quelle: Polizei