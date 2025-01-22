ALTENKIRCHEN – 15. European Masters Athletics Championships Indoor in Torun/Polen – 3x Gold, 1x Silber, 1x Bronze und Staffelweltrekord für Friedhelm Adorf

Zum fünften Mal seit 2015 waren die Masters Athleten im polnischen Torun zu Gast und kämpften um Medaillen. Wie gewohnt auf top präparierten Wettkampf Anlagen mit kompetenten, international erfahrenen und sehr freundlichen Kampfrichtern. Unter den Masters Athleten aus Germany befand sich auch Friedhelm Adorf. Der Top Sprinter aus Heupelzen war angereist, um seine beiden Titel über 200 und 400 m zu verteidigen. Im Vorlauf wurde Adorf mit der drittschnellsten Zeit (88,54 Sekunden) gelistet. Im Finale stürmte der Ire John Mac Dermot direkt an die Spitze des Feldes und siegte unangefochten in 73,48 Sekunden vor Adorf, der 79,74 Sekunden benötigte. Gross war die Überraschung dann bei der Siegerehrung, wo Adorf als Goldmedaillengewinner aufgerufen wurde! Der Ire wurde vom Kampfgericht nachträglich disqualifiziert, da er zu früh auf die Innenbahn gewechselt war. „Ich hätte keinen Protest eingelegt, der Ire war eindeutig der schnellste Mann“ so Adorf, aber die Offiziellen des DLV waren hier anderer Meinung und legten Protest ein. Somit gelang Adorf dann doch noch eine erfolgreiche Titelverteidigung und konnte sich über seine 27. (!!) EM-Goldmedaille freuen! Den 2. Platz belegte Hugh Mc Sweeney (Irland) in 80,07 Sekunden. Bronze ging an Albert Eland (United Kingdom) der 83,08 Sekunden lief. Im 60 m Sprint musste sich Adorf in einem knappen Finish nur dem Engländer Allan Long geschlagen geben, der in 9,50 Sekunden die Nase vorne hatte. Adorf lief mit 9,63 Sekunden Saisonbestzeit und verwies Victor Novell (United Kingdom) auf Platz drei der 9,67 Sekunden lief. Im 200 m Finale konnte Adorf in einem sehr engen Rennen seinen Titel aus dem Jahr 2024 erfolgreich verteidigen. In 32,38 Sekunden verwies er den Briten John Mac Dermott auf Platz zwei, der 32,40 Sekunden benötigte. Platz drei ging an Europameister über 60 m, Allan Long der 33,08 Sekunden lief. Am letzten Wettkampftag war Adorf dann noch in zwei Staffeln für Team Germany im Einsatz. Als Schlussläufer über 4×200 brachte Adorf das Staffelholz als dritter nach 3:16,81 Minuten ins Ziel hinter England und Polen. Zum krönenden Abschluss gelang dann dem Deutschen Mix Quartett mit Adorf als Schlussläufer eine neue Weltbestzeit über 4×200 m in 2:48,73 Minuten! Auf den Plätzen folgten Finnland (3:13,19 Minuten) und Polen (3:23,56 Minuten!) Adorf konnte somit seine Medaillensammlung bei Europameisterschaften um weitere 5 Medaillen ergänzen. Nächstes großes Ziel für Adorf ist die Masters WM im südkoreanischen Daegu, wo vom 22. August bis 3. September die Senioren-Welttitelkämpfe ausgetragen werden. Foto: Dietrich Rockenfeller – Dietrich Rockenfeller für ASG Altenkirchen/LG Rhein-Wied Steimel