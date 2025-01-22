NEUWIED – Aufwendige Rettung einer hilflosen Person vom Ufer der Wied

Durch einen Wanderer wurde über Notruf mitgeteilt, dass er sich an der Wied bei Neuwied-Irlich befinde und er am gegenüberliegenden Flussufer eine hilflose Person festgestellt habe. Man wisse nicht, wie die Person dort hingelangt sei, da es sich um äußerst unwegsames Gelände handele. Es wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Ein Polizeibeamter konnte sich auf der anderen Uferseite durch das unwegsame Gelände zur Person vorarbeiten und sie sichern. Die Frau gab an, am Vorabend einen Spaziergang an der Wied unternommen zu haben und war wahrscheinlich in die Wied gestürzt und konnte sich an das Ufer retten. Sie wurde durch die Feuerwehr mit Hilfe einer Steckleiter und Seilsicherung aus der Tiefe befreit und mit einer starken Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei