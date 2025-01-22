ELKHAUSEN – Die Kirchengemeinde Elkhausen/Katzwinkel hat zu einer Kreuzwegprozession eingeladen

Die Kirchengemeinde Elkhausen/Katzwinkel hatte wieder zu einer Kreuzwegprozession eingeladen. Die Strecke begann bei Haus Marienberge, wo Kaplan Andrzej Bednarz am Karfreitagmorgen mehrere Dutzend Gläubige mit einem Gebet willkommen hieß. Besonders froh zeigte er sich über die vielen Kommunionkinder aus Birken-Honigsessen und Elkhausen/Katzwinkel. Nach einer Einführung in den Sinn des Kreuzwegs „Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben“ machte sich die Prozession auf den Weg nach Elkhausen. Unterwegs gab es Halt an acht Stationen darunter „Das letzte Abendmal“, „Jesus vor Pontius Pilatus“ und „Jesus trifft seine Mutter“. Beim Tragen des Holzkreuzes vorneweg wechselten sich die Kinder ab. Die letzte Station „Jesus ist tot“ war das Aussenkreuz an der Kirche St. Bonifatius zu Elkhausen. Zum Abschluss der Prozession kam man in dem Gotteshaus zusammen. Die Kinder legten Blumen vor dem Altar nieder, während der Geistliche das „Vater unser“ anstimmte und allen Teilnehmern ein schönes und friedliches Osterfest wünschte. (bt) Fotos: Bernhard Theis