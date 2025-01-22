KOBLENZ – Tuning und Poser-Kontrollen in und um Koblenz – Polizei zieht positive Bilanz

Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz führte auch in diesem Jahr an Karfreitag und Karsamstag gezielte Kontrollen im Bereich der Tuning- und Poser-Szene durch. Die Maßnahmen wurden durch Alkohol- und Betäubungsmittelkontrollen ergänzt.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte an beiden Tagen ein deutlicher Rückgang der Teilnehmerzahlen an bekannten Treffpunkten festgestellt werden. Insgesamt zeigte sich ein ruhiges Lagebild, wobei dennoch insbesondere im Bereich der sogenannten „Autoposer“ Auffälligkeiten registriert wurden.

Am Karsamstag wurden vermehrt Fahrzeuge festgestellt, die durch unnötiges Hin- und Herfahren sowie auffälliges Fehlverhalten in Erscheinung traten. Ein besonders hervorzuhebendes Verhalten ereignete sich auf der B9: Ein Fahrer eines BMW wurde mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h gemessen. Beim Versuch der Polizeikräfte, das Fahrzeug zu kontrollieren, kam es zu einem riskanten Bremsmanöver, durch welches sich der Fahrer zunächst der Kontrolle entziehen konnte. Letztendlich konnte der Fahrer im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers erneut festgestellt werden. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurden der Fahrer und die weiteren Insassen entsprechender strafprozessualer Maßnahmen unterzogen.

An beiden Tagen wurden etwa 150 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei mussten insgesamt zwei Strafanzeigen eingeleitet werden. Von den knapp 45 registrierten Ordnungswidrigkeiten entfiel der Großteil auf das Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund bauartrechtlicher Verstöße.

An den Kontrollen beteiligte sich auch das Ordnungsamt der Stadt Koblenz in eigener Zuständigkeit. Hierbei wurden rund 30 Verwarnungen ausgesprochen sowie 116 Geschwindigkeitsverstöße, inklusive vier Fahrverbote, registriert.

Die konsequenten Kontrollen in diesem Bereich zeigen weiterhin Wirkung. Trotz einzelner schwerwiegender Verstöße zeigen die meisten Teilnehmer der Tuning-Szene ein verantwortungsbewusstes und regelkonformes Verhalten. Die Polizei Koblenz wird auch künftig gezielte Maßnahmen im Bereich der Tuning- und Poser-Szene durchführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Quelle: Polizei