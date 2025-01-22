HEDDESDORF – VdK Ortsverbandstag in Heddesdorf

Die Jahreshauptversammlung nennt sich alle vier Jahre beim VdK Ortsverbandstag. Denn hier wird turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. In diesem Jahr war es beim Ortsverband Heddesdorf wieder so weit.

Die Mitglieder wurden umfassend von Sven Lefkowitz im Geschäftsbericht des Vorsitzenden über die Aktivitäten des vergangenen Jahres informiert. Lefkowitz nutzte die Gelegenheit sich bei den Vorstandsmitgliedern für die gute und engagierte Arbeit zu bedanken. Besonders bedankte er sich bei Martina Beate Jakoby, die ihm insgesamt acht Jahre als stellvertretende Vorsitzende zur Seite stand und nun nicht mehr für diese Position kandidierte. Kassierer Silvester Heck berichtete über die Kassenlage und die Einnahmen- sowie Ausgaben des Heddesdorfer VdK. Nachdem die Kassenprüfer eine ordnungsgemäße Kassenprüfung attestierten und die Entlastung des Vorstandes vollzogen wurde, konnte die Versammlung einen neuen Vorstand wählen.

Vorsitzender bleibt Sven Lefkowitz, der, wie seine Vorstandsmitglieder mit einem einstimmigen Votum in die neue Amtszeit starten kann.

Stellvertretende Vorsitzende wurde Alexandra Eidenberg, Schriftführer bleibt Hans Attendorn und Kassierer Silvester Heck wurde ebenfalls im Amt bestätigt, ebenfalls Frauenvertreterin Brigitte Holl. Bei den Beisitzerinnen und Beisitzern konnte die Versammlung die Zahl der Vorstandsmitglieder sogar vergrößern. Hier wurden einstimmig gewählt: Birgit Lepnikow, Martina Beate Jakoby, Birgit Di Ludovico, Sigrid Scherer-Seifert, Manuela Kintzinger, Petra Eidenberg, Reiner Kintzinger, Elke Distelkamp und Markus Dinkel.

Nach den Wahlvorgängen und dem Ausblick auf die bevorstehenden Aktivitäten schloss der Abend mit einem gemeinsamen Imbiss und angeregten Gesprächen der Mitglieder.