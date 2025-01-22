NEUWIED – Polizeikontrollen auf der Osterkirmes in Neuwied

Am Wochenende wurden auf der Osterkirmes in Neuwied vermehrte Personenkontrollen im Hinblick auf das Messer-Führverbot auf öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt. Des Weiteren wurde durch die Beamten kontrolliert ob auch die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes eingehalten wurden. Lediglich bei einer Person konnte ein Messer aufgefunden werden, das umgehend durch die Polizei beschlagnahmt wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann wurde eingeleitet. Quelle: Polizei