NEUWIED – Fotokunst für den guten Zweck – STADTGALERIE-Ausstellung „Neuwied neu gesehen“ offiziell eröffnet

Ein Stück Deichstadt für die eigene Wohnzimmerwand finden und gleichzeitig etwas Gutes tun: Mit einer gut besuchten Vernissage hat die Neuwieder STADTGALERIE Mennonitenkirche die Ausstellung „Neuwied neu gesehen“ offiziell eröffnet. Vorausgegangen war eine „Fotowerkstatt“ der Volkshochschule „Die Brücke“. Die dort entstandenen Fotografien zeigen die Stadt aus ungewohnten Blickwinkeln und verbinden Kunst mit sozialem Engagement. Denn wer eines der Werke erwirbt, unterstützt den Kinderschutzbund Neuwied.

Die neun Fotografinnen und Fotografen präsentieren Aufnahmen, die bei gemeinsamen Fotowalks – also Spaziergängen auf der Suche nach guten Bildmotiven – entstanden sind. Statt klassischer Postkartenmotive richten sie den Blick auf Details, Begegnungen und Momente, die im Alltag leicht übersehen werden. So eröffnen sie neue Sichtweisen auf vertraute Orte und alltägliche Szenen.

Alle Bilder können erworben werden. Der Mindestpreis liegt bei 20 Euro. Wer möchte, darf auch gerne mehr geben. Der gesamte Erlös fließt an den Kinderschutzbund Neuwied und unterstützt dessen wichtige Arbeit für Kinder und Familien in der Region. „Ich lade alle herzlich ein, die Ausstellung selbst zu besuchen, Neuwied mit neuen Augen zu entdecken und mit dem Kauf eines Bildes gleichzeitig etwas Gutes zu tun“, ruft Bürgermeister Peter Jung auf. Die Werke sind noch bis zum 16. August in der STADTGALERIE Mennonitenkirche, Schloßstraße 2, zu sehen. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.neuwied.de/galerie. Foto: Stephanie-Angersbach