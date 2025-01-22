KOBLENZ – Wissenschaftskonferenz in Remagen – “Fünf Jahre nach der Flut 2021 – Forschungsperspektiven im Wandel”

Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 lädt das Kompetenznetzwerk Wissenschaft für den Wiederaufbau (WfdW) der Hochschule Koblenz mit seinen Partnern zu einer Konferenz ein. Organisiert wird sie von einem interdisziplinären Team aus Forschung und Praxis unter Beteiligung zahlreicher wissenschaftlicher Institutionen. Im Mittelpunkt stehen zentrale Fragen zu Wiederaufbau, Transformation und dem Umgang mit komplexen Krisen. Ziel der Konferenz ist eine kritische Bestandsaufnahme der Katastrophenforschung im deutschsprachigen Raum sowie der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.

2./3. Juli 2026 Campus Remagen

Campus Remagen am Linzer Stadtstrand

Der Campus Remagen lädt alle Interessierten zu einem persönlichen Kennenlernen in entspannter Atmosphäre ein. Statt Hörsaal oder Messestand stehen Gespräche mit Lehrenden und Studierenden, Studieninformationen aus erster Hand sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Spielen und Beachvolleyball im Mittelpunkt. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich über ein Studium informieren oder den Campus näher kennenlernen möchten.

3. Juli 2026 14:00 – 17:00 Uhr Stadtstrand in Linz am Rhein – Marktplatz 14 – 53545 Linz am Rhein

Repair-Café der Hochschule Koblenz

2. Juli & 6. August 2026 – 17:00 – 20:00 Uhr – (jeden ersten Donnerstag im Monat) – Campus Koblenz, Labor C 022

Nachhaltigkeit durch Reparieren statt Wegwerfen: Im Repair-Café der Hochschule Koblenz dreht sich alles um Ressourcenschonung und die Verlängerung der Lebensdauer von Elektro- und Elektronikgeräten. Ob Kinderspielzeug, Küchengeräte, Unterhaltungselektronik, Laptops oder sogar größere Maschinen – etwa 80–90 % aller Geräte funktionieren nach der Reparatur wieder. Freiwillige mit Hochschulbezug unterstützen bei den Reparaturen. Besucherinnen und Besucher können aktiv mitwirken und dabei lernen. Die Hilfe ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Dank einer Kooperation mit den Elektroseelsorge(r)n aus Heimersheim/Ahr leistet das Repair-Café zudem einen Beitrag zur Fluthilfe, indem reparierte Geräte an Betroffene weitergegeben werden. So erhalten jährlich hunderte Geräte ein zweites Leben – ein Gewinn für Umwelt und Gesellschaft.

Ferienangebote

Auch in den Sommerferien 2026 bietet die Hochschule Koblenz wieder eine breite Auswahl bewährter und neuer Kurse an. Alle Ferienangebote unter: https://www.hs-koblenz.de/studieninteressierte/angebote-zur-studienorientierung/infoveranstaltungen-workshops/Ferienangebote – Ansprechpartnerin: Julia Becker (https://www.hs-koblenz.de/profile/jcbecker)

Kita-Kongress

Die Hochschule Koblenz lädt zum KiTa-Kongress unter dem Motto „Wir gestalten die Zukunft – auf dem Weg in eine kinderorientierte, chancengerechte Gesellschaft!“ ein. Die Veranstaltung stellt die gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den Mittelpunkt und bietet aus Hochschulsicht wertvolle Impulse für den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis sowie für die Gestaltung zukunftsfähiger Bildungs- und Betreuungsprozesse.

20. August 2026 – 9:30 – 16:30 Uhr – Stadthalle Lahnstein – Salhofplatz 1 – 56112 Lahnstein