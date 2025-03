NEUWIED – Family Pool Party im Hallenbad der Deichwelle – Tickets für Sonntag, 23. März, gibt es an der Tageskasse

Ein familienfreundliches Abenteuer mit Spiel und Spaß im Wasser erwarten die Badegäste in der Deichwelle Neuwied. Die Family Pool Party findet am Sonntag, 23. März, von 13 bis 17 Uhr im Hallenbad statt. Kinder können sich auf eine Lichtershow mit Musik, eine Poololympiade und lustige Unterhaltung freuen. Geöffnet hat das Bad von 9 bis 21 Uhr. Karten können wie gewohnt an der Tageskasse erworben werden. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Für Sportschwimmer kann es während des Events zu Einschränkungen bei der Nutzung des Sportbeckens kommen.