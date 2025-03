RENNEROD – Verkehrsunfallflucht in Rennerod

Donnerstag, 06. März 2025 im Zeitraum zwischen 10:20 und 11:15 Uhr ereignete sich in Rennerod im Bereich der Hauptstraße 31 eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW unmittelbar am Fahrbahnrand zur Hauptstraße. In diesem Zeitraum dürfte ein Fahrzeug den PKW im Bereich des Spiegels touchiert haben. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Westerburg bitten nun mögliche Zeugen sich auf der Polizeidienststelle zu melden. Quelle: Polizei