BENDORF – Verkehrskontrollen im Bereich der Polizei Bendorf

Donnerstag, im Zeitraum zwischen 11:30 und gegen 13:30 Uhr, wurden durch Kräfte der Polizei Bendorf in der Engerser Landstraße Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Es wurden sieben Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit und zwei Verstöße wegen missbräuchlicher Handynutzung während der Fahrt festgestellt und geahndet. Des Weiteren wurde ein 36-jähriger Mann mit einem nicht versicherten E-Scooter kontrolliert, gegen den wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Am frühen Nachmittag erfolgten weitere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet, hierbei wurden noch fünf Handyverstöße sanktioniert. Zusätzlich wurde eine abgelaufene Hauptuntersuchung an einem Fahrzeug festgestellt. Quelle: Polizei