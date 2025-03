RHEINLAND-PFALZ – Neues Online-Tool „Fachkräfteplaner“ unterstützt Unternehmen bei nachhaltiger Fachkräftesicherung

„Für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Bundeslandes ist eine nachhaltige Fachkräftesicherung nicht nur in Zeiten des Fachkräftemangels eine tragende Säule. Insbesondere in einer sich wandelnden Arbeitswelt ist es für unsere Betriebe entscheidend, gefragte Arbeitskräfte und qualifizierte Fachkräfte zu akquirieren. Unser neues Online-Tool ‚Fachkräfteplaner‘ der Transformationsagentur Rheinland-Pfalz unterstützt die Unternehmenslandschaft in Rheinland-Pfalz bei der nachhaltigen Fachkräftesicherung“, erklärte Arbeits- und Transformationsministerin Dörte Schall.

Der Fachkräfteplaner umfasst drei Bereiche: Ein Online-Selbsttest bietet einen niedrigschwelligen Einstieg in unterschiedliche Aspekte rund um das Thema Fachkräftesicherung. Er unterstützt dabei, einzelne Handlungsbedarfe im eigenen Betrieb gezielt zu identifizieren, bietet zielgruppenspezifische Informationen und verweist auf konkrete Förder- und Beratungsangebote. Diese ergänzen die bereits etablierte Förderdatenbank der Transformationsagentur. Neben dem Online-Selbsttest und der um neue Filterkategorien erweiterten Datenbank werden schrittweise Arbeitshilfen zu unterschiedlichen Aspekten der Fachkräftesicherung erstellt. So geben die Handreichungen beispielsweise Anregungen, mit welchen kleinen, kostengünstigen Veränderungen die eigene Arbeitgebermarke nachhaltig gestärkt werden oder wie man das wertvolle Wissen der eigenen Beschäftigten im Betrieb halten kann.

„Mit dem Fachkräfteplaner ergänzen wir das etablierte Angebot der Transformationsagentur Rheinland-Pfalz und stärken ihre Rolle als Lotse in einer Arbeitswelt im Wandel. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen ohne große Personalabteilungen wollen wir mit dem Fachkräfteplaner einen einfachen Einstieg in die eigene betriebliche Fachkräftestrategie bieten“, betonte Arbeits- und Transformationsministerin Dörte Schall.

Die Transformationsagentur Rheinland-Pfalz unterstützt Beschäftigte und Betriebe bei allen Fragen rund um die vielfältigen Veränderungen ihrer Arbeits- und Lebenswelt. Im Rahmen ihrer Lotsenfunktion informiert sie über die Programme und Projekte des Landes sowie ihrer Partnerinnen und Partner. Unter www.transformationsagentur.rlp.de finden sich Informationen zu den Themen und Angeboten der Agentur, Hinweise zu Veranstaltungen sowie Kontaktmöglichkeiten.