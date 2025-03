NEUWIED – Fachkräfteallianz im Landkreis ist vorbereitet – Vierte Ausbildungsmesse im Landkreis Neuwied fest im Blick – Landrat Achim Hallerbach: „Format punktet mit seiner Ausrichtung“

„Wenn große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, sollte man vorbereitet sein“, eröffnete Landrat Achim Hallerbach im Namen der Organisatoren die 21. Sitzung der Fachkräfteallianz im Landkreis Neuwied. Getreu dieser Devise erfolgte der gemeinsame Austausch ganz im Sinne der finalen Detailabstimmung zur vierten Ausbildungsmesse im Landkreis Neuwied, die am 28. Mai 2025 auf dem Schulhof der David-Roentgen-Schule stattfinden wird.

„Auch in Zeiten der Digitalisierung ist der persönliche Austausch wichtig, denn die Vorbereitungen zur Messe geschehen stark arbeitsteilig. Daher bedarf es immer auch wieder der bewährten Auge-in-Auge Besprechung“, stellen Kristina Kutting und Harald Schmillen für die Fachkräfteallianz fest.

Aktuell konnten insbesondere der ausgearbeitete Entwurf des Standplanes abgestimmt sowie die zur Bewerbung notwendigen und wichtigen Plakate an alle Organisatoren übergeben werden. Zudem wurden die Arbeiten zur Aktualisierung der eigens eingerichteten Webseite www.fachkraefteallianz-nr.de abgeschlossen.

Mit rund 90 Ausstellern ist die vierte Ausbildungsmesse der Fachkräfteallianz auch in diesem Jahr wieder voll ausgebucht. Die Herausforderung, den potenziellen Nachwuchskräften die firmeneigenen Tätigkeiten auch einmal ohne Stromanschluss vorstellen zu müssen oder zu können, wird mittlerweile im vierten Jahr praktiziert. Längst sind die damit verbundenen Unsicherheiten bei den „alten Hasen“ überwunden.

„Es ist immer wieder besonders spannend und anregend, die Ideenvielfalt und Kreativität der Aussteller und auch der Besucher zu wecken und deren Umsetzung live zu sehen. Denn im Endeffekt kann man die Fähigkeiten und die Persönlichkeit eines Menschen sehr gut im Gespräch, in der Beschäftigung mit den individuellen Interessen und ohne die Verwendung von kraftstrotzenden Maschinen und Aufbauten ebenso gut und vielleicht sogar besser einschätzen. Dass danach im Optimalfall zum Beispiel ein Probetag oder ein Praktikum folgen muss, ist sowieso klar. Und so kann unsere Messe in der Stadt Neuwied und für den ganzen Landkreis Neuwied sehr gut ohne raumgreifende Infrastruktur auskommen und damit punkten, stärker dem Menschen zugewandt zu sein,“ fasst Landrat Achim Hallerbach die Überzeugung des gesamten Organisationsteams zusammen.

Die vierte Ausbildungsmesse im Landkreis Neuwied findet am 28. Mai 2025 zwischen 09.00 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Schulhof der David-Roentgen-Schule statt. Eingeladen sind insbesondere alle interessierten Schülerinnen und Schüler aber auch interessierte Fachkräfte sind herzlich eingeladen, sich über die Vielfalt der Arbeits- und Karriereoptionen im wirtschaftsstarken Landkreis Neuwied zu informieren.