FRIESENHAGEN – Neue Videoproduktion mit festlicher Musik für Trompete und Orgel

Dr. Markus Müller (Trompete) und Dr. Dirk van Betteray (Orgel) legen zu Ostern neue Videoproduktionen vor. Es erklingen die Konzerte in D-Dur von Giuseppe Tartini und Gottfried Heinrich Stölzel für Trompete und Orgel in den Kirchen St. Gertrud Morsbach, St. Sebastianus Friesenhagen, St. Bonifatius Wildbergerhütte und St. Mariä Heimsuchung Holpe. In den Videos verbindet sich festliche Barockmusik mit schönen Bildern der jeweiligen Kirchen. Benedikt Sander von BeSa Production zeichnet für Kamera, Ton und Schnitt verantwortlich. Wir danken Christoph Buchen für die Zurverfügungstellung von Bildmaterial. Die Videos werden Ostersonntag, 20. April 2025 um 8 Uhr auf den YouTube Kanälen Katholisch Oberberg Süd und OKKVB veröffentlicht und sind über die Homepage www. katholisch-oberbergsued.de abrufbar. Viel Freude beim Ansehen und Anhören!