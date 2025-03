STADT NEUWIED – Frühjahrsputz auf dem Alten Friedhof – Neuwieder Grabpaten im Einsatz

Hier haben viele bekannte Neuwieder Familien ihre letzte Ruhe gefunden: mitten in Neuwied lädt der Alte Friedhof als Zeugnis der Neuwieder Stadtgeschichte zu einem Spaziergang ein. Damit das historische Kleinod gut in Schuss bleibt, braucht es gute Pflege. Das ist die ehrenamtliche Aufgabe der Grabpaten. Sie richten während des gesamten Jahres von ihnen speziell ausgewählte Gräber her. Zweimal im Jahr kommen sie alle zusammen, um das gesamte Areal auf Vordermann zu bringen. Ausgestattet mir Scheren, Besen und Arbeitsschuhen versammelten sich die Grabpaten nun zum Frühjahrsputz. Unter Anleitung von Friedhofsführer K.D. Boden machten sie sich an die Arbeit und befreiten fleißig Gräber und Einfassungen von Laub und Bewuchs. Foto: Andreas Knossalla