NEUWIED – Diebstahl von Grabschmuck in Neuwied

Seit dem 05.02.2026 kam es auf verschiedenen Friedhöfen der Stadt Neuwied zu zahlreichen Diebstählen. Es wurde scheinbar gezielt Grabschmuck entwendet. Neben den Friedhöfen Neuwied, wurde möglicherweise durch die gleiche Täterschaft auch mindestens ein Grab auf dem Friedhof Dierdorf angegangen. Es wird darum gebeten, auffälliges Verhalten oder verdächtige Personen und oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zeitnah der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0. Quelle Polizei