NEUWIED – Lana Horstmann lädt zur Bürgersprechstunde ein – Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann lädt Bürgerinnen und Bürger aus ihrem Wahlkreis herzlich zu einer Bürgersprechstunde ein. Ziel ist es, einen persönlichen und unkomplizierten Austausch zu ermöglichen.

Die Bürgersprechstunde bietet die Gelegenheit, Anliegen, Wünsche oder konkrete Dinge anzusprechen sowie allgemeine Fragen zu diskutieren. „Der persönliche Austausch ist mir ein großes Anliegen. Ich möchte erfahren, was die Menschen in meinem Wahlkreis bewegt, wo es hakt und welche Ideen sie für ihre Gemeinde haben“, betont Horstmann.

Die Bürgersprechstunde findet am Donnerstag, den 26. Februar 2026, von 16:30 bis 18:00 Uhr in der SPD-Geschäftsstelle, Dierdorfer Straße 33, 56564 Neuwied, statt.

Um den Termin besser planen zu können, wird um eine vorherige schriftliche Anmeldung gebeten – per E-Mail an wahlkreis@spd-lanahorstmann.de, gerne auch direkt über die Homepage oder telefonisch unter 02631 9593110. Anmeldeschluss ist Dienstag, der 24. Februar 2026, um 12:00 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.