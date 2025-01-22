HACHENBURG – Ihre Sonnenkönigin ist zurück – Carmela De Feo „La Signora“ zum 3. Mal gewählt

Hachenburg, knie nieder! Das Publikum der KulturZeit hat entschieden und zum dritten Mal Carmela DeFeo zur Sonnenkönigin gekürt. Auf dem Siegerfoto präsentiert sie ihren prachtvollen Logo-Teppich mit einer Mischung aus gewohnt herablassendem „War ja klar“-Selbstbewusstsein und leichter Überforderung durch die schiere Größe des Prunkstücks.

Dabei stapelt die „La Signora“ in ihrem neuen Programm „Froschkönigin“ eigentlich tief: Sie sucht den Märchenprinzen, findet aber meist nur die Kröten. Während sie auf der Bühne noch hofft, dass aus einem glitschigen Lurch durch einen Kuss endlich ein Traumtyp wird, wissen wir längst: Die wahre Majestät sitzt bereits am Akkordeon!

Erleben Sie am 1. Oktober die einzige Frau, die gleichzeitig Sonnen- und Froschkönigin ist. Ein Abend voller schwarzem Humor, italienischem Temperament und der Frage: Wer braucht schon einen Prinzen, wenn man drei Kronen und einen riesigen Teppich hat? Ein Muss für alle Untertanen der guten Unterhaltung! Die Hachenburger KulturZeit, unterstützt von der Sparkasse Westerwald-Sieg, ist stolz, die Sonnenkönigin erneut im Westerwald präsentieren zu können.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf ab 26 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 13 Euro plus Gebühren, an der Abendkassen gibt es die Tickets ab 32 Euro, ermäßigt ab 16 Euro. Karten sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.