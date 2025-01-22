NEUSTADT WIED – Brand einer Sattelzugmaschine auf der BAB 3

Mittlerweile konnte die Sattelzugmaschine durch die Freiwillige Feuerwehr Neustadt (Wied) kontrolliert werden. Aufgrund eines Motorschadens kam es zum Austritt des gesamten Motoröls, das teilweise verbrannte und auf die Fahrbahn lief. Die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ist momentan wieder auf zwei von drei Fahrstreifen befahrbar. Die Reinigungsarbeiten dauern noch an. Quelle Polizei