NEUWIED – Demokratie heißt Dialog: SPD-Abgeordnete Lana Horstmann lädt Bürgerinnen und Bürger zum Austausch ein – Stand am 17.05.25 in Neuwied, Engerser Straße, Ecke Mittelstraße

„Demokratie heißt Dialog“: Unter diesem Motto sind die Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion schon seit einigen Monaten in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs, um auf Marktplätzen, in Innenstädten und im Dorfkern mit den Menschen im Land in den Meinungsaustausch zu kommen. Mit dem Demokratie-Bus, einem kleinen Stand und Informationen zur parlamentarischen Arbeit der SPD-Landtagsfraktion sowie unseren Themen im Landtag macht auch die Abgeordnete Lana Horstmann am 17. Mai 2025 von 11 bis 14 Uhr in der Engerser Straße, Ecke Mittelstraße in Neuwied Station. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen zum Austausch über die Arbeit der SPD-Landtagsfraktion und die konkreten Auswirkungen vor Ort. „Demokratie lebt vom Mitreden, Miteinander, Mitmachen – Demokratie heißt Dialog “, sagt die SPD-Abgeordnete, die sich auf den Termin und das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern freut.