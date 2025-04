FELDKIRCHEN – Unfallflucht auf der B 42 in Höhe Feldkirchen – Zeugensuche!

Am 22. April 2025 kam es auf der B 42 in Höhe Feldkirchen gegen 09.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hier fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Bagger in Richtung Neuwied. Dieser wurde durch mehrere Fahrzeuge überholt, wobei das letzte Fahrzeug der Überholerschlange im Kurvenbereich und über die Sperrfläche überholte. Dadurch musste ein in Richtung Linz fahrender Pkw eine Vollbremsung machen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Fahrer eines nachfolgenden Wohnmobils erkannte dies zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Der Überholer, ein blauer Pkw, fuhr davon. Möglicherweise hat er den Unfall gar nicht mitbekommen. Die Polizei Neuwied sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Überholer machen können. Diese werden gebeten, sich unter pineuwied@polizei.rlp.de oder unter 02631-8780 zu melden. Quelle: Polizei