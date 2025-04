UNNAU – Brand in Firmenhalle in Unnau

Dienstagmorgen, 22. April 2025, gegen 06:35 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in Unnau-Korb, Industriegebiet Am Weißenstein alarmiert. Dort war der Brand in einer Firmenhalle gemeldet worden. Vor Ort wurde festgestellt, dass es bei Arbeitsbeginn zum Brandausbruch in einer Lackierkabine gekommen war. Demnach wurden die technischen Einrichtungen der Lackierkabine angestellt und nachfolgend kam es zur Rauchentwicklung in dem ca. 5×3 m großen metallummantelten Kabinengehäuse. Offenkundig war ein technischer Defekt brandursächlich. Die Lackierkabine wurde durch die eingesetzten Wehrleute abgelöscht. Der entstandene Brandschaden wurde auf einen fünfstelligen Eurobetrag beziffert, Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Wehrkräfte der FFW Unnau und Nistertal. Quelle: Polizei