NEUWIED – Currywurstfestival in Neuwied am Wochenende

Traditionell startet das beliebte Festival der Currywurst am Freitag, 31. Januar, in der Innenstadt von Neuwied. Die Currywurst-Stände öffnen am Freitag und Samstag von 11 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Die „süße Symbiose“ von Currywurst und Schokolade war im vergangenen Jahr nach Angaben der Stadt Neuwied erstmalig zusammengelegt und recht erfolgreich. Daher gabs in diesem Jahr eine Erweiterung des Events: Die Veranstaltungsfläche wurde um 25 Prozent vergrößert, um den Bereich Sulzbacher-Rondell. Mit insgesamt 52 Standbetreibern – 31 für das Currywurstfestival und 21 für die chocolArt – somit ist die Veranstaltung in diesem Jahr noch größer. Damit gibt es acht Stände mehr als im Vorjahr. Auch sechs neue Wagen präsentieren ihr Currywurst Angebot. Beim alljährlichen Currywurstfestival können die Freunde der Currywurst ab dem 31. Januar (ab 11 Uhr) wieder mehr als 100 verschiedene Würste und 200 Soßen probieren. Mit der Symbiose Currywurst und Schokolade will das Stadtmarketing nach eigener Auskunft wieder beide Zielgruppen anlocken. Besucherinnen und Besucher könnten so zuerst eine herzhafte Wurst genießen und danach die Schokolade, heißt es. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten erwartet die Gäste laut Stadt am 2. Februar auch ein verkaufsoffener Sonntag. (mabe) – Fotos: Marlies Becker