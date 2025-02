GROSSMAISCHEID – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht in Großmaischeid

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Großmaischeid in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines PKW fuhr gegen eine Hauswand und entfernte sich zunächst vom Unfallort. Kurze Zeit später kam er zu Fuß zurück und gab an, dass sein Auto zuvor gestohlen wurde. Durch einen Zeugen konnte der junge Mann jedoch als Fahrer erkannt werden. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei