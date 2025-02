DERNBACH – 30-jähriger Fahrzeugführer ohne Führerschein – jedoch unter Drogeneinfluss unterwegs in Dernbach WW

Am 01. Februar 2025 gegen 02:30 Uhr wurde in der Ortslage Dernbach (Westerwald) ein 30-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann gab zunächst falsche Personalien an. Damit wollte er über die Tatsache hinwegtäuschen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der von ihm geführte PKW war weder zugelassen noch versichert. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ermittlungen bei der Fahrzeughalterin ergaben darüber hinaus, dass der PKW vom Beschuldigten unbefugt in Gebrauch genommen wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei