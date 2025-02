NEUWIED – Bundesverdienstkreuz für Neuwieder Autor Fritz Stavenhagen

In einer Feierstunde anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes im Kultusministerium in Mainz würdigte, Staatssekretär Professor Hardeck den Schauspieler, Autor und Regisseur Fritz Stavenhagen für seine Verdienste in der Deutschen Literatur.

Stavenhagen, der mit seiner Frau Stefanie in Neuwied lebt, betreibt seit Jahren die Internet Plattform deutschelyrik.de und erreicht mit einer beachtlichen Breite zahlreicher Gedichte und Werke verschiedener Epochen ein Millionenpublikum in der ganzen Welt.

Neben seiner Mikrofon-Arbeit und dem Theater wirkte er in einer Vielzahl von Funk- und Hörbuchproduktionen mit, u. a. in Gestatten Froschkönig, Bo im wilden Land, sowie als Erzähler, in der, mit dem German Kids Award Gold und mehreren Leopold-Preisen ausgezeichneten, Kindermusicalserie Ritter Rost. In seiner Dankesrede an die Anwesenden, Familie und Freunde gab er mit dem Auszug einiger Gedichte und Geschichten aus seiner Feder einen Einblick in sein Können und berührte mit seiner Kunst die Menschen im Raum. Nach Grußworten von der Kreisbeigeordneten Birgit Haas für den Kreis Neuwied und Bürgermeister Jung für die Stadt wurde noch mit Sekt und Selters auf die Ordensverleihung angestoßen und dem Anlass entsprechend gefeiert. (mabe)